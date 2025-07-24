БЕБ знайшло шахрайський колцентр міжнародного масштабу: постраждали громадяни країн ЄС, Канади та США. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний колл-центр міжнародного масштабу, співробітники якого ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній.

Від дій шахраїв постраждали громадяни Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, шахрайський "інвестиційний офіс" працював у Києві. Його співробітники вільно володіли іноземними мовами, телефонували іноземцям та представлялись співробітниками неіснуючих інвестиційних компаній.

"Шахраї переконували громадян інвестувати кошти в криптовалютні портфелі через фейкові веб-ресурси, які адміністрували керівники офісів. Після зарахування коштів на рахунки вигаданих компаній комунікація з клієнтами припинялася. А грошові активи легалізовувалися через незаконні обмінні пункти криптовалюти", – пояснили у БЕБ.

Слідство встановило, що в середньому в одному такому офісі працювало від 15 до 40 осіб, їх заробітна плата залежала від обсягів залучених коштів і могла сягати $5000 на тиждень.

Наразі триває досудове розслідування у справі, встановлюються повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, додали у БЕБ.















Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили злочинну групу, яка організувала незаконний продаж фальсифікованого пального на території Київщини. Під час обшуків на АЗС та нафтопереробному заводі детективи БЕБ вилучили понад 57 тис. літрів бензину, майже 85 тис. літрів дизельного пального та 4,5 тис. літрів скрапленого газу орієнтованою вартістю понад 8 млн грн.

Крім того, під час обшуків у фігурантів справи вилучили фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони та готівку на загальну суму понад 18 млн грн (в еквіваленті).