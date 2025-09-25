Обманывали граждан Казахстана: разоблачена и прекращена деятельность мошеннического колл-центра на Буковине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации, которая действовала в Черновцах и специализировалась на мошенничестве в отношении граждан Республики Казахстан. Установить потерпевших, заблокировать схемы и собрать доказательства удалось благодаря эффективному сотрудничеству украинских правоохранителей с киберполицией Казахстана.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, организатором колл-центра оказался уроженец Запорожской области, который жил в Черновцах. К противоправной деятельности он привлек нескольких граждан Украины. Они звонили иностранцам, представляясь работниками Комитета национальной безопасности и Национального банка Казахстана. Под предлогом борьбы с финансированием терроризма и проверки сомнительных операций они убеждали людей перечислять средства на подконтрольные организации счета.
Установлено по меньшей мере 20 пострадавших. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 5,3 млн грн. Проверка в отношении еще более 300 пострадавших, которым нанесен ущерб более чем на 70 млн грн, продолжается.
Сообщается, что во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, форменная одежда и опознавательные знаки правоохранительных органов Казахстана, бейджи сотрудников банков и другие доказательства противоправной деятельности.
Организатор группировки и часть его участников задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Шести лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Четырем из них уже избраны безальтернативные меры пресечения.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам группы.
