Более 270 обысков, ликвидированы сотни локаций: Офис Генпрокурора рассказал о противодействии мошенническим колл-центрам. ВИДЕО

В Офисе Генпрокурора рассказали, как противодействуют мошенническим колл-центрам в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, в прокуратуре предупредили граждан, что за звонками из "банка", сообщениями о "заблокированном аккаунте" или "инвестициях" с нереальными доходами стоят профессиональные мошеннические колл-центры.

"Это организованные площадки, где десятки операторов работают по сценариям: подменяют номера, пишут от имени банков, служб доставки или правоохранителей, давят и заставляют действовать в спешке, чтобы получить ваши данные и деньги", - говорится в сообщении.

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Результаты борьбы

За последние месяцы прокуроры провели более 270 обысков, ликвидировав сотни локаций, изъяв серверы, компьютеры и оборудование для подмены номеров.

В некоторых городах мошенники пытались возобновить работу уже на следующий день. Так, в Одессе площадку пришлось закрывать повторно.

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Что советуют гражданам?

В Офисе Генпрокурора призвали никому не передавать реквизиты карт, CVV-коды, пароли или одноразовые коды. Ни один банк или госорган эту информацию не запрашивает.

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