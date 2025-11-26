Более 270 обысков, ликвидированы сотни локаций: Офис Генпрокурора рассказал о противодействии мошенническим колл-центрам. ВИДЕО
В Офисе Генпрокурора рассказали, как противодействуют мошенническим колл-центрам в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в прокуратуре предупредили граждан, что за звонками из "банка", сообщениями о "заблокированном аккаунте" или "инвестициях" с нереальными доходами стоят профессиональные мошеннические колл-центры.
"Это организованные площадки, где десятки операторов работают по сценариям: подменяют номера, пишут от имени банков, служб доставки или правоохранителей, давят и заставляют действовать в спешке, чтобы получить ваши данные и деньги", - говорится в сообщении.
Результаты борьбы
За последние месяцы прокуроры провели более 270 обысков, ликвидировав сотни локаций, изъяв серверы, компьютеры и оборудование для подмены номеров.
В некоторых городах мошенники пытались возобновить работу уже на следующий день. Так, в Одессе площадку пришлось закрывать повторно.
Что советуют гражданам?
В Офисе Генпрокурора призвали никому не передавать реквизиты карт, CVV-коды, пароли или одноразовые коды. Ни один банк или госорган эту информацию не запрашивает.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто це все "кришує"?
Хоча, без команди ніхто з місця не зрушить...
Борцуни)
А Сирійці, лише однією вірьовкою, без десятка антикорпційних структур з витратами на їх утримання та бронюванням, дієво впоралися!!