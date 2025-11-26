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Новости Видео Мошеннические схемы Ликвидация сети колл-центров
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Более 270 обысков, ликвидированы сотни локаций: Офис Генпрокурора рассказал о противодействии мошенническим колл-центрам. ВИДЕО

В Офисе Генпрокурора рассказали, как противодействуют мошенническим колл-центрам в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, в прокуратуре предупредили граждан, что за звонками из "банка", сообщениями о "заблокированном аккаунте" или "инвестициях" с нереальными доходами стоят профессиональные мошеннические колл-центры.

"Это организованные площадки, где десятки операторов работают по сценариям: подменяют номера, пишут от имени банков, служб доставки или правоохранителей, давят и заставляют действовать в спешке, чтобы получить ваши данные и деньги", - говорится в сообщении.

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Результаты борьбы

За последние месяцы прокуроры провели более 270 обысков, ликвидировав сотни локаций, изъяв серверы, компьютеры и оборудование для подмены номеров.

В некоторых городах мошенники пытались возобновить работу уже на следующий день. Так, в Одессе площадку пришлось закрывать повторно.

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Что советуют гражданам?

В Офисе Генпрокурора призвали никому не передавать реквизиты карт, CVV-коды, пароли или одноразовые коды. Ни один банк или госорган эту информацию не запрашивает. 

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Автор: 

мошенничество (1359) Офис Генпрокурора (3137)
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Топ комментарии
+4
Може, прокурорським варто замислитись, чому ця справа розквітла буйним цвітом?
Хто це все "кришує"?
Хоча, без команди ніхто з місця не зрушить...
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26.11.2025 14:07 Ответить
+3
То що прийшли і пофоткались (обшук)- це туфта для лохів, є неперевершений Боневтік Піськограєв, який усю державу на 100років наперед навчив, що відосіки, фоточки і піз.деж по Шмараіону- це тільки лайно в очі для лохів, звиняйте лохторату. Скільки грошей перераховано до бюджету, скільки шахраїв отримали реальних вироків(не угода зі слідством і умовно).Ви вже задрали усіх зі совковими гаслами.
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26.11.2025 14:04 Ответить
+2
Так це ж уже було??? Катлєта микола з служок у ВРУ, так теж боровся з конкурентами??
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26.11.2025 14:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так це ж уже було??? Катлєта микола з служок у ВРУ, так теж боровся з конкурентами??
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26.11.2025 14:01 Ответить
То що прийшли і пофоткались (обшук)- це туфта для лохів, є неперевершений Боневтік Піськограєв, який усю державу на 100років наперед навчив, що відосіки, фоточки і піз.деж по Шмараіону- це тільки лайно в очі для лохів, звиняйте лохторату. Скільки грошей перераховано до бюджету, скільки шахраїв отримали реальних вироків(не угода зі слідством і умовно).Ви вже задрали усіх зі совковими гаслами.
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26.11.2025 14:04 Ответить
Шпигунам треба влаштовувати кол-центри. тоді їх ніколи не знайдуть!
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26.11.2025 14:06 Ответить
Може, прокурорським варто замислитись, чому ця справа розквітла буйним цвітом?
Хто це все "кришує"?
Хоча, без команди ніхто з місця не зрушить...
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26.11.2025 14:07 Ответить
Службовці з місцевої влади і ТЦК про ці гроші «не знали», як і зеленський, про вкрадені міндічами-деркачами млрд дол ФРС США, вкрадені в Українців!!??
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26.11.2025 16:01 Ответить
Генпрокуратура прям розійшлася.Чи може під шумок демонстрації бурної діяльності набу притиснути збирається?
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26.11.2025 14:15 Ответить
Криша в них гарна...і нічого їм не буде.. через 2-3 дні знову будуть працювати
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26.11.2025 14:15 Ответить
Тоже мне гарна. Обычная металлочерепица, и не финская, а наша. Не ондулин. И тем более не черепица
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26.11.2025 17:15 Ответить
Якщо замислитися, то вийдуть самі на себе і суміжні органи...
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26.11.2025 14:16 Ответить
А того що явних шахраїв треба відразу до стінки і голову прострілити, а у вас простяки сидять а шахраї багатіють.
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26.11.2025 14:18 Ответить
А такими колцентрами не керували (керують) друзі зеленського? Бо щось боротьби з ними до міндіч-зеленгейту було нуль!
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26.11.2025 14:19 Ответить
Робота на офісах у всіх великих містах - там вся молодь заробляє. І главні кришєватєлі.
Борцуни)
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26.11.2025 14:21 Ответить
Проти росіян хоть щось залишилося?
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26.11.2025 14:24 Ответить
Як це закривають??? А де ж "харчуватися" місцевим правоохоронцям?? Порушення прав та свобод...Їх діти!! за кордоном будуть страждати....
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26.11.2025 14:31 Ответить
Цікаво що в самий головний офіс так і не зайшли-сцикують проти роботодатєля видєлуваться
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26.11.2025 14:41 Ответить
Вибори
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26.11.2025 16:02 Ответить
Невже це все рука вітькоффа і ****** з деркачем???
А Сирійці, лише однією вірьовкою, без десятка антикорпційних структур з витратами на їх утримання та бронюванням, дієво впоралися!!
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26.11.2025 16:05 Ответить
А організаторів затримали? Планктон сам по собі не розмножується.
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26.11.2025 16:42 Ответить
 
 