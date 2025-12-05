Взорвал боеприпас возле автомобиля на Полтавщине: две женщины пострадали, мужчина задержан, - Нацполиция

В Полтавской области полиция задержала мужчину, причастного к взрыву возле автомобиля в одном из сел Кременчугского района, в результате которого пострадали две женщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

По данным областной полиции, сообщение о взрыве поступило около 10:00 на линию 102. Предварительно установлено, что местный житель взорвал боеприпас возле автомобиля, в котором находились женщины 1977 и 1994 годов рождения. Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

Мужчина покинул место происшествия, но его оперативно задержали в другом населенном пункте. На месте инцидента продолжаются неотложные следственные действия.

Полиция также устанавливает обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

