Взорвал боеприпас возле автомобиля на Полтавщине: две женщины пострадали, мужчина задержан, - Нацполиция
В Полтавской области полиция задержала мужчину, причастного к взрыву возле автомобиля в одном из сел Кременчугского района, в результате которого пострадали две женщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.
По данным областной полиции, сообщение о взрыве поступило около 10:00 на линию 102. Предварительно установлено, что местный житель взорвал боеприпас возле автомобиля, в котором находились женщины 1977 и 1994 годов рождения. Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.
Мужчина покинул место происшествия, но его оперативно задержали в другом населенном пункте. На месте инцидента продолжаются неотложные следственные действия.
Полиция также устанавливает обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://t.me/truexapoltava/61080?single