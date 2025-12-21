Сутки в Донецкой области: один человек погиб и четверо ранены, повреждены 18 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, за 20 декабря полиция зафиксировала 1 651 вражескую атаку по линии фронта и жилому сектору.
Под огнем находились 8 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, поселки Александровка, Веровка, Сидоровое, Стародубовка.
Разрушениям подверглись 18 гражданских объектов, из них 14 жилых домов.
Пострадавшие и повреждения
- По Дружковке оккупанты нанесли удар из РСЗО и сбросили 2 бомбы "КАБ-250" - убили человека, еще троих ранили. Повреждены 3 многоквартирных и 9 частных домов, автомобиль.
- В Константиновке в результате попадания FPV-дрона ранен гражданский человек.
- На Краматорск россияне направили БПЛА "Молния-2" - разрушениям подвергся частный дом.
- В результате атаки FPV-дронов повреждены гражданские автомобили в городе Николаевка и селе Стародубовка.
- В результате атаки БПЛА "Герань-2" в Александровке разрушениям подверглись 4 частных дома и административное здание.
- В Сидоровом Святогорской громады повреждены жилье и гражданский автомобиль, в Веровке - частный дом.
Последствия атак
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