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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: один человек погиб и четверо ранены, повреждены 18 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, за 20 декабря полиция зафиксировала 1 651 вражескую атаку по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились 8 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, поселки Александровка, Веровка, Сидоровое, Стародубовка.

Разрушениям подверглись 18 гражданских объектов, из них 14 жилых домов.

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Пострадавшие и повреждения

  • По Дружковке оккупанты нанесли удар из РСЗО и сбросили 2 бомбы "КАБ-250" - убили человека, еще троих ранили. Повреждены 3 многоквартирных и 9 частных домов, автомобиль.
  • В Константиновке в результате попадания FPV-дрона ранен гражданский человек.
  • На Краматорск россияне направили БПЛА "Молния-2" - разрушениям подвергся частный дом.
  • В результате атаки FPV-дронов повреждены гражданские автомобили в городе Николаевка и селе Стародубовка.
  • В результате атаки БПЛА "Герань-2" в Александровке разрушениям подверглись 4 частных дома и административное здание.
  • В Сидоровом Святогорской громады повреждены жилье и гражданский автомобиль, в Веровке - частный дом.

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Последствия атак

Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области

Автор: 

обстрел (33659) Донецкая область (12579) Краматорский район (1311) Дружковка (180) Константиновка (2010)
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