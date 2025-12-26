Оккупанты охотятся на гражданских с помощью дронов в Константиновке, - ГВА

Российские войска используют дроны для атак на мирное население Константиновской громады, нанося удары даже во время эвакуационных миссий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Константиновской ГВА Сергей Горбунов.

Константиновка ежедневно подвергается интенсивным обстрелам со стороны российских войск. Оккупанты применяют ударные FPV-дроны, направляя их по гражданским объектам в жилых кварталах и создавая смертельную опасность для мирных жителей и волонтеров, которые помогают с эвакуацией населения.

Есть погибший и раненые среди гражданских

По сообщению Константиновской городской военной администрации, в результате удара вражеского дрона погиб один человек. Еще двое гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Все пострадавшие доставлены в больницу в Дружковке, где им оказывают медицинскую помощь. На момент атаки они участвовали в эвакуационных мероприятиях, спасая жителей громады.

Оккупанты атакуют эвакуационный транспорт

Под вражеский удар также попал легковой автомобиль общественной организации "Краматорское объединение волонтеров", который регулярно использовался для вывоза людей из опасных районов. Разрушений жилых домов не зафиксировано.

В городской военной администрации отмечают, что безопасных мест в Константиновской громаде фактически не осталось. Российские войска целенаправленно атакуют гражданский транспорт и прохожих. Правоохранители продолжают документировать военные преступления РФ, а жителей призывают по возможности эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

