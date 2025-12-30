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Пограничник узнал разрушенный дом в Константиновке: "Я в этом доме квартиру снимал на 9 этаже". ВИДЕО

В Константиновке Донецкой области во время выполнения боевых задач пограничники прошли мимо разрушенной в результате обстрелов многоэтажки. В этот момент один из бойцов узнал дом - когда-то именно здесь он снимал квартиру и жил мирной жизнью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео зафиксировано, как военный смотрит на разрушенную многоэтажку и рассказывает, что жил когда-то здесь в квартире на девятом этаже. 

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Этот эпизод стал еще одним напоминанием о том, что война уничтожает не только здания, но и личные воспоминания, дома и целые пласты мирной жизни украинцев. Константиновка, как и многие прифронтовые города Донецкой области, регулярно подвергается вражеским обстрелам и постепенно превращается в город воспоминаний.

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За каждой разрушенной стеной - чья-то жизнь до войны. И для многих украинских защитников эти руины - не абстрактные "объекты", а собственное прошлое, которое они сегодня защищают с оружием в руках.

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Автор: 

Госпогранслужба (7210) жилье (926) Донецкая область (12606) Краматорский район (1324) Константиновка (2013)
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