Момент падения и взрыва российского дрона-камикадзе Shahed возле дома в Киеве. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент падения и последующего взрыва российского дрона-камикадзе типа Shahed вблизи жилого дома в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как беспилотник стремительно снижается, после чего происходит мощный взрыв недалеко от многоэтажки. Инцидент произошел во время очередной воздушной атаки РФ на столицу.

"Просто ужас. На камеру попал момент падения и взрыва шахеда возле дома", - пишет в комментарии автор публикации.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.

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