РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5353 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину Атака беспилотников на Киев
479 0

Враг атакует Киевщину дронами: объявлена воздушная тревога, возможна работа ПВО

ппо

Поздно вечером в воскресенье, 7 декабря, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские дроны. Также в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую ОГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дроны атакуют Киевскую область

"В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА! Просим всех оставаться в укрытиях. В области возможна работа ПВО", - сообщила Киевская ОГА.

Жителей области призвали не делать фото- и видеофиксацию работы наших Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Куда движутся вражеские дроны

Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских БПЛА, движущихся к югу от Киева, на Васильков, Яготин и Фастов.

Читайте также: Враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: ранены три человека, изменено движение ряда поездов

Автор: 

беспилотник (4609) Киев (26430) Киевская область (4487) ПВО (3298) атака (789)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 