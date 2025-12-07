Враг атакует Киевщину дронами: объявлена воздушная тревога, возможна работа ПВО

Поздно вечером в воскресенье, 7 декабря, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские дроны. Также в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую ОГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дроны атакуют Киевскую область

"В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА! Просим всех оставаться в укрытиях. В области возможна работа ПВО", - сообщила Киевская ОГА.

Жителей области призвали не делать фото- и видеофиксацию работы наших Сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Куда движутся вражеские дроны

Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских БПЛА, движущихся к югу от Киева, на Васильков, Яготин и Фастов.

Читайте также: Враг массированно атаковал Киевскую область дронами и ракетами: ранены три человека, изменено движение ряда поездов