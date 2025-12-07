Ворог атакує Київщину дронами: оголошено повітряну тривогу, можлива робота ППО

Пізно ввечері неділі, 7 грудня, у повітряному просторі Київщини фіксувалися ворожі дрони. Також у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську ОВА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дрони атакують Київщину

"У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА! Просимо всіх залишатися в укриттях. В області можлива робота ППО", - повідомила Київська ОВА.

Мешканців області закликали не робити фото- та відеофіксацію роботи наших Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Читайте також: Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Куди рухаються ворожі дрони

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожі БпЛА, що рухаються на південь від Києва, на Васильків, Яготин та на Фастів.

Читайте також: Ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетами: поранено троє людей, змінено рух низки потягів