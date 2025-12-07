Ворог атакує Київщину дронами: оголошено повітряну тривогу, можлива робота ППО
Пізно ввечері неділі, 7 грудня, у повітряному просторі Київщини фіксувалися ворожі дрони. Також у низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську ОВА.
Дрони атакують Київщину
"У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА! Просимо всіх залишатися в укриттях. В області можлива робота ППО", - повідомила Київська ОВА.
Мешканців області закликали не робити фото- та відеофіксацію роботи наших Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Куди рухаються ворожі дрони
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожі БпЛА, що рухаються на південь від Києва, на Васильків, Яготин та на Фастів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль