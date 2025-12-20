Дрон с флагом РФ в небе над Киевом: неидентифицированный беспилотник действительно был поднят, - полиция

В полиции Киева после проверки распространенного в сети видео с дроном с российским флагом подтвердили, что в столице был поднят в небо неопознанный беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детали происшествия устанавливаются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях, и она своего подтверждения не нашла. Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк.