Новости Пролет дрона с флагом РФ над Киевом
1 991 28

Дрон с флагом РФ в небе над Киевом: неидентифицированный беспилотник действительно был поднят, - полиция

полиция о дроне с флагом РФ

В полиции Киева после проверки распространенного в сети видео с дроном с российским флагом подтвердили, что в столице был поднят в небо неопознанный беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детали происшествия устанавливаются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях, и она своего подтверждения не нашла. Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк.

+12
поліція воювати не навчена .. і взагалі нічому не навчена .. тупа і некомпетентна
20.12.2025 20:16 Ответить
+11
Командувача ППО Центр - під суд !
Очільника столичного СБУ - туди ж !
Очільника Нацполіції Київщини - туди ж , за тупість і профнепредатність !
20.12.2025 20:14 Ответить
+9
20.12.2025 20:14 Ответить
Командувача ППО Центр - під суд !
Очільника столичного СБУ - туди ж !
Очільника Нацполіції Київщини - туди ж , за тупість і профнепредатність !
20.12.2025 20:14 Ответить
МВА
ОВА
теж
20.12.2025 20:16 Ответить
ну і ОП тудиж
20.12.2025 20:20 Ответить
На відео - щось маленьке типу Мавіка , тобто - запускали десь поруч - "вітання" СБУ , контррозвідці , мєнтам і Нацгвардії ...
20.12.2025 20:20 Ответить
Скільки дармоїдів! А користі - нуль цілих і *** десятих.
20.12.2025 20:38 Ответить
як стосовно голови Київської військової адміністрації тимура (тамерлана) ткаченка ?
він вже знайшов яка падлюка дрони з кацапською ганчіркою над столицею пускає ?
а якщо та кацапська ганчірка вофкє на голову впаде в прямом ефірє відосика ?

шкандаль !

.
20.12.2025 20:24 Ответить
соловьйов із своїми покидьками на батуті буде стрибати від радості аж до крємльовських звьозд

.
20.12.2025 20:29 Ответить
20.12.2025 20:14 Ответить
...тупими ножицями

.
20.12.2025 20:30 Ответить
Аллаху акбар! 👏👏👏👏👏
20.12.2025 20:35 Ответить
Зачем ловить путинских агентов в Киеве,проще сбрехать и назвать все фейком,полиция працюе.
20.12.2025 20:15 Ответить
Нууу, опозицію щемити - це не дрони збивати.
20.12.2025 20:38 Ответить
поліція воювати не навчена .. і взагалі нічому не навчена .. тупа і некомпетентна

20.12.2025 20:16 Ответить
20.12.2025 20:16 Ответить
А з чого видно на тому відео, що це дійсно над Києвом він літав? Ну трохи пролетів і впав в болото як і вся недоімперія парашкостанська впаде.
20.12.2025 20:17 Ответить
Пілота знайти. Нагородити його реальним польотом. В якості частини боєзапасу далекобійного дрону. Щоб по рідній йому Кацапії срав на голові ,,саатєчєствєннікам,, Поки до цілі не долетить.
20.12.2025 20:17 Ответить
Мишка сегодня в ударе...Раскиздівся по сурьезному..Як там бабця Тамара??Підчпоківаешь бабушек??сільский збочинець...Тримай нового вірша у свою "честь"

Миша Дюжик-Миша Дюжик

Перднув зранку у калюжик

Засунув до дупи ще й палець..

Я Мiшка Дрочамба….африканець
20.12.2025 20:51 Ответить
Це мабуть ефективні менеджери зробили репетицію святкування з кацапами угоди? А якщо бути серйозним, то це повний провал діяльності силових структур.
20.12.2025 20:19 Ответить
Командувач ВПС ЗСУ сьогодні спати не буде - завтра може піти разом із Командувачем ПвК "Південь"
20.12.2025 20:29 Ответить
Какие-то ждуны, агенты или диверсанты.
20.12.2025 20:26 Ответить
NYT: УКРАЇНА ГОТОВА ДО РАДИКАЛЬНИХ КРОКІВ НАПЕРЕДОДНІ МОЖЛИВИХ ПЕРЕГОВОРІВ
Служба безпеки України та ВМС розширили географію морських операцій, завдавши ударів по чотирьох нафтових танкерах Росії у Чорному та Середземному морях. Ці атаки є частиною стратегії з підриву економічної бази Кремля, яка дозволяє Москві продовжувати військову агресію. Офіційне визнання ударів свідчить про нову фазу протистояння.

Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення офіційно визнала серію атак на https://zn.ua/ukr/war/sbu-vpershe-urazila-dronami-tanker-tinovoho-flotu-rf-u-seredzemnomu-mori.html російські нафтові танкери, що входять до так званого «тіньового флоту». За останні тижні за допомогою повітряних та морських дронів було уражено чотири судна: Kairos, Virat, Dashan та Qendil. Найбільш резонансною стала атака в Середземному морі, за 2000 кілометрів від українських кордонів, що продемонструвало здатність СБУ діяти далеко за межами Чорноморського регіону, https://www.nytimes.com/2025/12/20/world/europe/russia-ukraine-oil-tanker-attacks-shadow-fleet.html повідомляє The New York Times.

«Немає грошей - немає воєнної машини»

Нафтовий бізнес залишається головним джерелом доходів Росії. Щоб обходити західні санкції, Кремль створив мережу з сотень застарілих танкерів із невідомими власниками, які таємно перевозять паливо до Китаю та Індії.ВАС ЗАЦІКАВИТЬ



https://zn.ua/ukr/war/sso-urazili-rosijskij-korabel-okhotnik-henshtab-pidtverdiv-udari-j-po-inshikh-tsiljakh.html ССО уразили російський корабель «Охотнік». Генштаб підтвердив удари й по інших цілях

Експерти зазначають, що «тіньовий флот» складає від 10% до 20% світового танкерного парку. За даними моніторингових груп, ідентифіковано близько 2100 суден, що залучені до транспортування російської нафти. Атаки України мають на меті не лише фізично пошкодити судна, а й:

Збільшити витрати: страхові ставки для перевізників у регіоні вже стрімко зросли.Створити тиск на порти: змусити міжнародні порти відмовлятися від обслуговування підсанкційних суден.Здобути важелі впливу: продемонструвати активність у знищенні військових бюджетів РФ перед ініціативами президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів.Технології та наслідки: Sea Baby та повітряна загроза

Для операцій у Чорному морі СБУ використовує швидкісні морські дрони Sea Baby, які керуються через супутник. Три танкери були атаковані саме на шляху до Новоросійська - найбільшого російського нафтового порту.

«Ми будемо бити кожного, хто йде до російських портів за нафтою - ще до того, як вони її отримають», - заявив Андрій Клименко, керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень.

Росія вже відреагувала на ці дії масованими обстрілами https://zn.ua/ukr/UKRAINE/udar-po-portu-na-odeshchini-sim-zahiblikh-i-15-poranenikh.html портової інфраструктури Одеси, назвавши українські атаки «піратством». Владімір Путін пригрозив повною блокадою українського узбережжя, проте аналітики ISW підкреслюють, що кампанія далекобійних ударів України вже суттєво деградувала російські нафтопереробні спроможності.
20.12.2025 20:27 Ответить
І це столиця??? Де СБУшників, поліціантів більше ніж крокодилів у Нилі, куди Зеля стягнув 90% ППО України??? Сором такому президенту, його керівникам яки отрямали такий ляпас
20.12.2025 20:28 Ответить
Ці служби "пасуть" опозиціонерів і журналістів, особливу увагу уділяючи Порошенку, Ніколову, Шабуніну, Бутусову і Шабуніну.
20.12.2025 20:42 Ответить
Привіт Малюку від )(уйла чи від Карлсона?
20.12.2025 20:31 Ответить
Буданов вважає, що расія готується до окупації країн Балтії у 2027 році.
В 2026 году путин всю Левобережную Украину оккупирует.
Трамп же помогает ему, почему же не пользовацца случаем...
Ещё сцыкливая Европа. А некоторых кремль просто купил Орбан Фицо Вучич Бабиш Мелони...
Бабло побеждает добро! Увы...
20.12.2025 20:32 Ответить
З ранку всі кричали шо іпсо..а коли зрозуміли шо шила в мішку не сховаєш....
20.12.2025 20:34 Ответить
А краща відповідь - підняти прапор України над кремлем, але той підрозділ розформували кажись....((((
20.12.2025 20:38 Ответить
А де цей, шаурма-баріста? Якого зєлєнской призначив керувати обороною києва? Мамєдов той що
20.12.2025 20:45 Ответить
Дрон??? Це ж не у бухого кишені обібрати(((( Эта поліцейскул на Солом'янці треба років 10 кінчати...
20.12.2025 20:45 Ответить
 
 