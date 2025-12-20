Дрон с флагом РФ в небе над Киевом: неидентифицированный беспилотник действительно был поднят, - полиция
В полиции Киева после проверки распространенного в сети видео с дроном с российским флагом подтвердили, что в столице был поднят в небо неопознанный беспилотник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
"После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детали происшествия устанавливаются.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях, и она своего подтверждения не нашла. Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк.
Служба безпеки України та ВМС розширили географію морських операцій, завдавши ударів по чотирьох нафтових танкерах Росії у Чорному та Середземному морях. Ці атаки є частиною стратегії з підриву економічної бази Кремля, яка дозволяє Москві продовжувати військову агресію. Офіційне визнання ударів свідчить про нову фазу протистояння.
Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення офіційно визнала серію атак на https://zn.ua/ukr/war/sbu-vpershe-urazila-dronami-tanker-tinovoho-flotu-rf-u-seredzemnomu-mori.html російські нафтові танкери, що входять до так званого «тіньового флоту». За останні тижні за допомогою повітряних та морських дронів було уражено чотири судна: Kairos, Virat, Dashan та Qendil. Найбільш резонансною стала атака в Середземному морі, за 2000 кілометрів від українських кордонів, що продемонструвало здатність СБУ діяти далеко за межами Чорноморського регіону, https://www.nytimes.com/2025/12/20/world/europe/russia-ukraine-oil-tanker-attacks-shadow-fleet.html повідомляє The New York Times.
«Немає грошей - немає воєнної машини»
Нафтовий бізнес залишається головним джерелом доходів Росії. Щоб обходити західні санкції, Кремль створив мережу з сотень застарілих танкерів із невідомими власниками, які таємно перевозять паливо до Китаю та Індії.ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
https://zn.ua/ukr/war/sso-urazili-rosijskij-korabel-okhotnik-henshtab-pidtverdiv-udari-j-po-inshikh-tsiljakh.html ССО уразили російський корабель «Охотнік». Генштаб підтвердив удари й по інших цілях
Експерти зазначають, що «тіньовий флот» складає від 10% до 20% світового танкерного парку. За даними моніторингових груп, ідентифіковано близько 2100 суден, що залучені до транспортування російської нафти. Атаки України мають на меті не лише фізично пошкодити судна, а й:
Збільшити витрати: страхові ставки для перевізників у регіоні вже стрімко зросли.Створити тиск на порти: змусити міжнародні порти відмовлятися від обслуговування підсанкційних суден.Здобути важелі впливу: продемонструвати активність у знищенні військових бюджетів РФ перед ініціативами президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів.Технології та наслідки: Sea Baby та повітряна загроза
Для операцій у Чорному морі СБУ використовує швидкісні морські дрони Sea Baby, які керуються через супутник. Три танкери були атаковані саме на шляху до Новоросійська - найбільшого російського нафтового порту.
«Ми будемо бити кожного, хто йде до російських портів за нафтою - ще до того, як вони її отримають», - заявив Андрій Клименко, керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень.
Росія вже відреагувала на ці дії масованими обстрілами https://zn.ua/ukr/UKRAINE/udar-po-portu-na-odeshchini-sim-zahiblikh-i-15-poranenikh.html портової інфраструктури Одеси, назвавши українські атаки «піратством». Владімір Путін пригрозив повною блокадою українського узбережжя, проте аналітики ISW підкреслюють, що кампанія далекобійних ударів України вже суттєво деградувала російські нафтопереробні спроможності.
В 2026 году путин всю Левобережную Украину оккупирует.
Трамп же помогает ему, почему же не пользовацца случаем...
Ещё сцыкливая Европа. А некоторых кремль просто купил Орбан Фицо Вучич Бабиш Мелони...
Бабло побеждает добро! Увы...