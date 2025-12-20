Дрон із прапором РФ у небі над Києвом: неідентифікований безпілотник справді був піднятий, - поліція
У поліції Києва після перевірки поширеного у мережі відео з дроном із російським прапором підтвердили, що у столиці був піднятий у небо неідентифікований безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
"Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі події встановлюються.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах, і вона свого підтвердження не знайшла. Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк.
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