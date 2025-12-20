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Новини Проліт дрона з прапором РФ над Києвом
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Дрон із прапором РФ у небі над Києвом: неідентифікований безпілотник справді був піднятий, - поліція

поліція про дрон з прапором РФ

У поліції Києва після перевірки поширеного у мережі відео з дроном із російським прапором підтвердили, що у столиці був піднятий у небо неідентифікований безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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"Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі події встановлюються.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах, і вона свого підтвердження не знайшла. Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк.

Автор: 

Київ (21021) Нацполіція (15815) прапор (527) дрони (8610)
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Топ коментарі
+36
поліція воювати не навчена .. і взагалі нічому не навчена .. тупа і некомпетентна
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20.12.2025 20:16 Відповісти
+35
Командувача ППО Центр - під суд !
Очільника столичного СБУ - туди ж !
Очільника Нацполіції Київщини - туди ж , за тупість і профнепредатність !
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20.12.2025 20:14 Відповісти
+32
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20.12.2025 20:14 Відповісти

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