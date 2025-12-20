Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк, - поліція
Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Відео поширили у телеграм-каналах
Як зазначається, поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла.
"Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал", - наголошують правоохоронці.
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а першими опублікували фейкомети з ОПЗЖ каналу