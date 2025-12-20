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Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк, - поліція

Поліція перевіряє інформацію про маніяка на Оболоні

Відео з літаючим дроном із російським прапором у небі над Києвом - фейк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Відео поширили у телеграм-каналах 

Як зазначається, поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла.

"Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал", - наголошують правоохоронці.

Автор: 

Київ (21021) Нацполіція (15814) прапор (527)
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Топ коментарі
+6
Якщо деякі заслані казачки напишуть що мамой клянусь бачили, то ти повіриш?
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20.12.2025 16:21 Відповісти
+5
там тільки небо - відео могли відзняти навіть в маскві без всякого ШІ
а першими опублікували фейкомети з ОПЗЖ каналу
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20.12.2025 16:48 Відповісти
+3
Міраж кароче, оптичний обман. Так і запишем.
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20.12.2025 16:00 Відповісти

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