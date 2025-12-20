Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк, - полиция

Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Видео распространили в телеграм-каналах

Как отмечается, полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: она своего подтверждения не нашла.

"Призываем представителей СМИ и администраторов телеграм-каналов проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее для широкой публики", - отмечают правоохранители.