Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк, - полиция

Полиция проверяет информацию о маньяке на Оболони

Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Видео распространили в телеграм-каналах 

Как отмечается, полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: она своего подтверждения не нашла.

"Призываем представителей СМИ и администраторов телеграм-каналов проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее для широкой публики", - отмечают правоохранители.

Киев (26452) Нацполиция (16994) флаг (973)
Ші???
20.12.2025 15:49 Ответить
Невже дЄрмак має свою групу БПЛА в Києві...?
20.12.2025 15:57 Ответить
Міраж кароче, оптичний обман. Так і запишем.
20.12.2025 16:00 Ответить
Хто бачив на власні очі цей дрон?
20.12.2025 16:09 Ответить
 
 