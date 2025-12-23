Момент падіння та вибуху російського дрона-камікадзе "Shahed" біля будинку у Києві. ВIДЕО

У мережі з’явився відеозапис, на якому зафіксовано момент падіння та подальшого вибуху російського дрона-камікадзе типу "Shahed" поблизу житлового будинку в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як безпілотник стрімко знижується, після чого відбувається потужний вибух неподалік багатоповерхівки. Інцидент стався під час чергової повітряної атаки РФ на столицю.

"Просто жах. На камеру потрапив момент падіння та вибуху шахеда біля будинку", - пише у коментарі автор публікації.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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