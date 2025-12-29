Рашист прикинувся мертвим серед лісу, але був ліквідований дронами 7-го корпусу ДШВ. ВIДЕО

Російський піхотинець був ліквідований серед засніженого лісу Покровська бійцями 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист прикинувся мертвим, коли український FPV-дрон пролітав повз нього.

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Проте, щойно дрон наблизився, окупант перелякався та у надії на успіх спробував відбитися від БпЛА ногою, але його спіткала невдача.

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Також повідомлялося, що розвідники 93-ї бригади ліквідували рашиста, який сплутав українських бійців зі "своїми".

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