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Рашист прикинувся мертвим серед лісу, але був ліквідований дронами 7-го корпусу ДШВ. ВIДЕО

Російський піхотинець був ліквідований серед засніженого лісу Покровська бійцями 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист прикинувся мертвим, коли український FPV-дрон пролітав повз нього.

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Проте, щойно дрон наблизився, окупант перелякався та у надії на успіх спробував відбитися від БпЛА ногою, але його спіткала невдача.

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Автор: 

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