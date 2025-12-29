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Рашист прикинувся мертвим серед лісу, але був ліквідований дронами 7-го корпусу ДШВ. ВIДЕО
Російський піхотинець був ліквідований серед засніженого лісу Покровська бійцями 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист прикинувся мертвим, коли український FPV-дрон пролітав повз нього.
Проте, щойно дрон наблизився, окупант перелякався та у надії на успіх спробував відбитися від БпЛА ногою, але його спіткала невдача.
- Також повідомлялося, що розвідники 93-ї бригади ліквідували рашиста, який сплутав українських бійців зі "своїми".
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