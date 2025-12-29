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Розвідники 93-ї бригади ліквідували рашиста, який сплутав українських бійців зі "своїми". ВIДЕО
Українські розвідники роти "CHAMELEON TEAM" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ліквідували окупанта у стрілецькому бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог прийняв українських бійців за своїх та був одразу знищений.
Бойова робота відбулася на Костянтинівському напрямку Донецької області.
- Також повідомлялося, що дрони 33-ї бригади уразили колону окупантів на квадроциклах дорогою до Володимирівки.
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