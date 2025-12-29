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Новини Відео Знищення російських окупантів Ближній стрілецький бій Ліквідація російських окупантів
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Розвідники 93-ї бригади ліквідували рашиста, який сплутав українських бійців зі "своїми". ВIДЕО

Українські розвідники роти "CHAMELEON TEAM" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ліквідували окупанта у стрілецькому бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог прийняв українських бійців за своїх та був одразу знищений.

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Бойова робота відбулася на Костянтинівському напрямку Донецької області.

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Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) Донецька область (11490) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (331) Покровський район (1811) Костянтинівка (86)
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Топ коментарі
+8
- "Паляниця"!
- Что?

постріл....
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29.12.2025 21:00 Відповісти
+7
У нього зброя в руках, а не "вудочка"... Так що про "мир" мови буть не може...
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29.12.2025 21:06 Відповісти
+4
Тут живет Степан Бандера? - ТАК-ТАК-ТАК - відповів кулемет
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29.12.2025 21:48 Відповісти

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