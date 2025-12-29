РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12007 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ближний стрелковый бой Ликвидация российских окукпантов
6 865 12

Разведчики 93-й бригады ликвидировали рашиста, который спутал украинских бойцов со "своими". ВИДЕО

Украинские разведчики роты "CHAMELEON TEAM" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ликвидировали оккупанта в стрелковом бою.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг принял украинских бойцов за своих и был сразу уничтожен.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Боевая операция состоялась на Константиновском направлении на Донетчине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 225-го штурмового полка ликвидировали 3 оккупанта, а один сдался в плен. ВИДЕО

Смотрите также: Автоматические пули впиваются в тело оккупанта во время ближнего боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) Донецкая область (12606) 93 отдельная механизированная бригада (330) Покровский район (1794) Константиновка (83)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
- "Паляниця"!
- Что?

постріл....
показать весь комментарий
29.12.2025 21:00 Ответить
+7
У нього зброя в руках, а не "вудочка"... Так що про "мир" мови буть не може...
показать весь комментарий
29.12.2025 21:06 Ответить
+4
Тут живет Степан Бандера? - ТАК-ТАК-ТАК - відповів кулемет
показать весь комментарий
29.12.2025 21:48 Ответить

Загрузка...

 
 