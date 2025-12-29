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Разведчики 93-й бригады ликвидировали рашиста, который спутал украинских бойцов со "своими". ВИДЕО
Украинские разведчики роты "CHAMELEON TEAM" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ликвидировали оккупанта в стрелковом бою.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг принял украинских бойцов за своих и был сразу уничтожен.
Боевая операция состоялась на Константиновском направлении на Донетчине.
- Также сообщалось, что дроны 33-й бригады поразили колонну оккупантов на квадроциклах по дороге во Владимировку.
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