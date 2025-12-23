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Бойцы 225-го штурмового полка ликвидировали 3 оккупанта, а один сдался в плен. ВИДЕО
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка успешно сорвали попытки развить наступление военных РФ и нанесли встречный удар по позициям оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере трое рашистов были мастерски ликвидированы стрелковым огнем Сил обороны.
На последних кадрах видно, как один из военных РФ идет по дороге к украинским позициям с поднятыми руками - вероятно, чтобы сдаться в плен.
- Также сообщалось, что бойцы подразделения "Феникс" уничтожили 13 оккупантов, а также БТР, РСЗО и наземного робота врага.
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