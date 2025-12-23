Бойцы 225-го штурмового полка ликвидировали 3 оккупанта, а один сдался в плен. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка успешно сорвали попытки развить наступление военных РФ и нанесли встречный удар по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по меньшей мере трое рашистов были мастерски ликвидированы стрелковым огнем Сил обороны.

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На последних кадрах видно, как один из военных РФ идет по дороге к украинским позициям с поднятыми руками - вероятно, чтобы сдаться в плен.

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Также сообщалось, что бойцы подразделения "Феникс" уничтожили 13 оккупантов, а также БТР, РСЗО и наземного робота врага.

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