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Бійці 225-го штурмового полку ліквідували 3 окупантів та один здався в полон. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку успішно зірвали спроби розвинути наступ військових РФ і завдали зустрічного удару по позиціях окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щонайменше троє рашистів були майстерно ліквідовані стрілецьким вогнем Сил оборони.

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На останніх кадрах видно, як один із військових РФ іде дорогою до українських позицій із піднятими руками - ймовірно, щоб здатися в полон.

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