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Бійці 225-го штурмового полку ліквідували 3 окупантів та один здався в полон. ВIДЕО
Бійці 225-го окремого штурмового полку успішно зірвали спроби розвинути наступ військових РФ і завдали зустрічного удару по позиціях окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, щонайменше троє рашистів були майстерно ліквідовані стрілецьким вогнем Сил оборони.
На останніх кадрах видно, як один із військових РФ іде дорогою до українських позицій із піднятими руками - ймовірно, щоб здатися в полон.
- Також повідомлялося, що бійці підрозділу "Фенікс" знищили 13 окупантів, а також БТР, РСЗВ і наземного робота ворога.
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