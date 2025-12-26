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Новости Видео Ближний стрелковый бой
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Автоматные пули впиваются в тело оккупанта во время ближнего боя. ВИДЕО

В сети обнародованы кадры боевой работы военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео запечатлен момент ближнего боя, во время которого раненый оккупант пытался достать гранату. Однако в его тело впиваются несколько автоматных пуль и россиянин замирает.

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Автор: 

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Топ комментарии
+21
Гранату зекономив
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26.12.2025 12:05 Ответить
+11
пилюка пішла, тобто орк був у броніку з керамікою. Мабуть якийсь елітний, не штурмове мясо з зони
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26.12.2025 12:12 Ответить
+10
Думал убіфать біндер будзіт, а вот как ано нілофка вишла
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26.12.2025 12:26 Ответить

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