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Автоматные пули впиваются в тело оккупанта во время ближнего боя. ВИДЕО
В сети обнародованы кадры боевой работы военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео запечатлен момент ближнего боя, во время которого раненый оккупант пытался достать гранату. Однако в его тело впиваются несколько автоматных пуль и россиянин замирает.
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