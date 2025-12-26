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Новини Відео Ближній стрілецький бій
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Автоматні кулі впиваються у тіло окупанта під час ближнього бою. ВIДЕО

У мережі оприлюднені кадри бойової роботи військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано момент ближнього бою, під час якого поранений окупант намагався дістати гранату. Проте у його тіло впиваються кілька автоматних куль і росіянин завмирає.

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армія рф (21513) знищення (10534) бій (252)
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Топ коментарі
+21
Гранату зекономив
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26.12.2025 12:05 Відповісти
+11
пилюка пішла, тобто орк був у броніку з керамікою. Мабуть якийсь елітний, не штурмове мясо з зони
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26.12.2025 12:12 Відповісти
+10
Думал убіфать біндер будзіт, а вот как ано нілофка вишла
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26.12.2025 12:26 Відповісти

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