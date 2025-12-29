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Дроны 33-й бригады поразили колонну оккупантов на квадроциклах по дороге во Владимировку. ВИДЕО
Операторы дронов батальона беспилотных систем "Legion" 33-й отдельной механизированной бригады поразили колонну квадроциклов, на которой оккупанты пытались прорваться по дороге к Владимировке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военные РФ попытались переправить колонну техники через реку Казенный Торец, но эта попытка закончилась для рашистов полным фиаско.
В результате ударов беспилотников ликвидировано 4 захватчика и уничтожено 5 квадроциклов.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.
- Также сообщалось, что украинские дронари "Вирій" уничтожили российскую пехоту возле Степногорска.
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