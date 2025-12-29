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Дроны 33-й бригады поразили колонну оккупантов на квадроциклах по дороге во Владимировку. ВИДЕО

Операторы дронов батальона беспилотных систем "Legion" 33-й отдельной механизированной бригады поразили колонну квадроциклов, на которой оккупанты пытались прорваться по дороге к Владимировке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные РФ попытались переправить колонну техники через реку Казенный Торец, но эта попытка закончилась для рашистов полным фиаско.

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В результате ударов беспилотников ликвидировано 4 захватчика и уничтожено 5 квадроциклов.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.

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Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) Донецкая область (12606) дроны (7588) Покровский район (1794) Владимировка (25) 33 отдельная механизированная бригада (15)
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