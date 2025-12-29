Дроны 33-й бригады поразили колонну оккупантов на квадроциклах по дороге во Владимировку. ВИДЕО

Операторы дронов батальона беспилотных систем "Legion" 33-й отдельной механизированной бригады поразили колонну квадроциклов, на которой оккупанты пытались прорваться по дороге к Владимировке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные РФ попытались переправить колонну техники через реку Казенный Торец, но эта попытка закончилась для рашистов полным фиаско.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате ударов беспилотников ликвидировано 4 захватчика и уничтожено 5 квадроциклов.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.

Смотрите также: Дроны батальона SIGNUM ликвидировали 8 оккупантов, которые бежали по Серебрянскому лесу. ВИДЕО

Также сообщалось, что украинские дронари "Вирій" уничтожили российскую пехоту возле Степногорска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант пытается сбить беспилотник ВСУ снежками. ВИДЕО