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Новости Видео Дроны против оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Оккупант пытается сбить беспилотник ВСУ снежками. ВИДЕО

Российский оккупант, заметив украинский дрон над своей позицией, пытался сбить его снежками.

Видео опубликовали бойцы батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оккупант отбивался снежками

На кадрах можно увидеть, как оккупант, заметив над своей позицией украинский дрон, начал бросать в него снежки.

"FPV против снежной ПВО", - подписали кадры украинские защитники. 

Впоследствии захватчик пытался спрятаться, прилег на землю. Впрочем, это его не спасло - украинский дрон все же атаковал оккупанта. 

Ликвидация оккупантов

Смотрите также: Танк Т-72 24-й бригады разнес многоэтажку с оккупантами в Часовом Яру. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (4438) Донецкая область (12606) дроны (7579) Часов Яр (425) Бахмутский район (855)
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Топ комментарии
+10
Нєжноє відєо…
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29.12.2025 00:26 Ответить
+5
Zдох Альоша!
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29.12.2025 00:32 Ответить
+2
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29.12.2025 00:29 Ответить

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