Оккупант пытается сбить беспилотник ВСУ снежками. ВИДЕО

Российский оккупант, заметив украинский дрон над своей позицией, пытался сбить его снежками.

Видео опубликовали бойцы батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оккупант отбивался снежками

На кадрах можно увидеть, как оккупант, заметив над своей позицией украинский дрон, начал бросать в него снежки.

"FPV против снежной ПВО", - подписали кадры украинские защитники.

Впоследствии захватчик пытался спрятаться, прилег на землю. Впрочем, это его не спасло - украинский дрон все же атаковал оккупанта.

Ликвидация оккупантов

Ранее сообщалось, что бойцы батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады и смежных подразделений ликвидировали 20 оккупантов в городе Часовой Яр Донецкой области.

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