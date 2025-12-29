Оккупант пытается сбить беспилотник ВСУ снежками. ВИДЕО
Российский оккупант, заметив украинский дрон над своей позицией, пытался сбить его снежками.
Видео опубликовали бойцы батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупант отбивался снежками
На кадрах можно увидеть, как оккупант, заметив над своей позицией украинский дрон, начал бросать в него снежки.
"FPV против снежной ПВО", - подписали кадры украинские защитники.
Впоследствии захватчик пытался спрятаться, прилег на землю. Впрочем, это его не спасло - украинский дрон все же атаковал оккупанта.
Ликвидация оккупантов
- Ранее сообщалось, что бойцы батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады и смежных подразделений ликвидировали 20 оккупантов в городе Часовой Яр Донецкой области.
Топ комментарии
+10 Angelina
показать весь комментарий29.12.2025 00:26 Ответить Ссылка
+5 Oleg K #589544
показать весь комментарий29.12.2025 00:32 Ответить Ссылка
+2 Luiza
показать весь комментарий29.12.2025 00:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль