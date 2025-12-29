Окупант намагається збити безпілотник ЗСУ сніжками. ВIДЕО
Російський окупант, помітивши український дрон над своєю позицією, намагався збити його сніжками.
Відео опублікували бійці батальйону "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупант відбивався сніжками
На кадрах можна побачити, як окупант помітивши над своєю позицією український дрон, почав жбурляти в нього сніжки.
"FPV проти сніжного ППО", - підписали кадри українські захисники.
Згодом загарбник намагався заховатися, прилігши на землю. Втім його це не врятувало - український дрон таки атакував окупанта.
Ліквідація окупантів
- Раніше повідомлялося, що бійці батальйону "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади та суміжних підрозділів ліквідували 20 окупантів у місті Часів Яр Донецької області.
Топ коментарі
+10 Angelina
показати весь коментар29.12.2025 00:26 Відповісти Посилання
+5 Oleg K #589544
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+2 Luiza
показати весь коментар29.12.2025 00:29 Відповісти Посилання
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