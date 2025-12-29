УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9668 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Ліквідація російських окупантів
3 963 13

Окупант намагається збити безпілотник ЗСУ сніжками. ВIДЕО

Російський окупант, помітивши український дрон над своєю позицією, намагався збити його сніжками.

Відео опублікували бійці батальйону "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окупант відбивався сніжками

На кадрах можна побачити, як окупант помітивши над своєю позицією український дрон, почав жбурляти в нього сніжки.

"FPV проти сніжного ППО", - підписали кадри українські захисники. 

Згодом загарбник намагався заховатися, прилігши на землю. Втім його це не врятувало - український дрон таки атакував окупанта. 

Ліквідація окупантів

Дивіться також: Танк Т-72 24-ї бригади розніс багатоповерхівку з окупантами у Часовому Яру. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4828) Донецька область (11490) дрони (8682) Часів Яр (428) Бахмутський район (860)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Нєжноє відєо…
показати весь коментар
29.12.2025 00:26 Відповісти
+5
Zдох Альоша!
показати весь коментар
29.12.2025 00:32 Відповісти
+2
показати весь коментар
29.12.2025 00:29 Відповісти

Завантаження...

 
 