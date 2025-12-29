Окупант намагається збити безпілотник ЗСУ сніжками. ВIДЕО

Російський окупант, помітивши український дрон над своєю позицією, намагався збити його сніжками.

Відео опублікували бійці батальйону "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Окупант відбивався сніжками

На кадрах можна побачити, як окупант помітивши над своєю позицією український дрон, почав жбурляти в нього сніжки.

"FPV проти сніжного ППО", - підписали кадри українські захисники.

Згодом загарбник намагався заховатися, прилігши на землю. Втім його це не врятувало - український дрон таки атакував окупанта.

Ліквідація окупантів

Раніше повідомлялося, що бійці батальйону "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади та суміжних підрозділів ліквідували 20 окупантів у місті Часів Яр Донецької області.

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