4 743 1
Дрони 33-ї бригади уразили колону окупантів на квадроциклах дорогою до Володимирівки. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону безпілотних систем "Legion" 33-ї окремої механізованої бригади уразили колону квадроциклів на якій окупанти намагалися прорватися дорогою до Володимирівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові РФ спробували переправити колону техніки через річку Казенний Торець, але ця спроба завершилася для рашистів повним фіаско.
У результаті ударів безпілотників ліквідовано 4 загарбників та знищено 5 квадроциклів.
Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.
- Також повідомлялося, що українські дронарі "Вирій" знищили російську піхоту біля Степногірська.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль