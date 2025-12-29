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Дрони 33-ї бригади уразили колону окупантів на квадроциклах дорогою до Володимирівки. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону безпілотних систем "Legion" 33-ї окремої механізованої бригади уразили колону квадроциклів на якій окупанти намагалися прорватися дорогою до Володимирівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові РФ спробували переправити колону техніки через річку Казенний Торець, але ця спроба завершилася для рашистів повним фіаско.

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У результаті ударів безпілотників ліквідовано 4 загарбників та знищено 5 квадроциклів.

Кадрами бойової роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

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