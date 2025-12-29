Бійці 43-ї ОМБр знищили ворожий НРК та ліквідували 5 окупантів. ВIДЕО

Українські захисники під час патрулювання місцевості у своїй смузі відповідальності ліквідували 5 окупантів скидами з дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 43-ї окремої механізованої бригади завдали ударів безпілотниками по місцю дислокації ворога, який намагався ховатися у ровах та лісосмугах.

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Також на кадрах видно, як дронарі рознесли на друзки ворожого наземного робота під час його руху до позицій Сил оборони.

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