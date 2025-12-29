УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12007 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
5 395 23

Український дрон влучив окупантові в зад серед дороги. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому оператор українського безпілотника під час обльоту смуги відповідальності підлетів до окупанта позаду та поцілив у нього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ., кадри зафільмовано під час одного з бойових вильотів БпЛА, де той влучив рашистові прямо в зад та розірвав загарбника на шмаття серед дороги.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також: Один FPV-дрон знищив одразу сімох окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 33-ї бригади уразили колону окупантів на квадроциклах дорогою до Володимирівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21513) знищення (10534) ЗСУ (8966) дрони (8682)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Пряма в центр прінятія рєшеній...
показати весь коментар
29.12.2025 20:11 Відповісти
+6
ТАК ОСЬ ЯКИЙ ТИ "РОЗРИВ ПУКАНА" !!
показати весь коментар
29.12.2025 20:11 Відповісти
+4
Прокидаюсь уночі
Три карбованці в руці...
Лап за сраку -
Мокра срака...
Мабуть вимахав, собака...
показати весь коментар
29.12.2025 20:08 Відповісти

Завантаження...

 
 