Український дрон влучив окупантові в зад серед дороги. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому оператор українського безпілотника під час обльоту смуги відповідальності підлетів до окупанта позаду та поцілив у нього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ., кадри зафільмовано під час одного з бойових вильотів БпЛА, де той влучив рашистові прямо в зад та розірвав загарбника на шмаття серед дороги.

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Раніше повідомлялося, що російський окупант, помітивши український дрон над своєю позицією, намагався збити його сніжками.

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