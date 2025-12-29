Один FPV-дрон знищив одразу сімох окупантів. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, яке демонструє одну з найбільш результативних атак українських дронів-камікадзе за останній час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як FPV-дрон залітає у бліндаж і уражає сімох окупантів.

Атаку виконали оператори відомого підрозділу аеророзвідки та ударних дронів "Птахи Мадяра", які регулярно публікують відеодокази ефективного застосування безпілотників на фронті.

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Такі удари по місцях зосередження живої сили ворога значно знижують його бойові можливості та вкотре підтверджують високу ефективність FPV-дронів як одного з ключових інструментів сучасної війни.

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