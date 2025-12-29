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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Один FPV-дрон знищив одразу сімох окупантів. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, яке демонструє одну з найбільш результативних атак українських дронів-камікадзе за останній час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як FPV-дрон залітає у бліндаж і уражає сімох окупантів.

Атаку виконали оператори відомого підрозділу аеророзвідки та ударних дронів "Птахи Мадяра", які регулярно публікують відеодокази ефективного застосування безпілотників на фронті.

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Такі удари по місцях зосередження живої сили ворога значно знижують його бойові можливості та вкотре підтверджують високу ефективність FPV-дронів як одного з ключових інструментів сучасної війни.

Дивіться: Відбивався шоломом і ногою, але втратив і те й інше: бійці "Птахів Мадяра" уразили рашиста. ВIДЕО

Також дивіться: FPV-дрон 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищив двох окупантів-"верблюдів", які несли пальне на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21513) дрони (8682) 414 Птахи Мадяра (213)
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Топ коментарі
+27
Посміхніться, вас знімає камера FPV-дрона!
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29.12.2025 13:15 Відповісти
+11
Фарш на пєльмєні для самок....
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29.12.2025 13:18 Відповісти
+7
У московитів ******, один кінець! До пригожина, за гроші ****** і тютіної!!!
Смерть **********!!
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29.12.2025 13:20 Відповісти

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