Один FPV-дрон знищив одразу сімох окупантів. ВIДЕО
У мережі опубліковано відео, яке демонструє одну з найбільш результативних атак українських дронів-камікадзе за останній час.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як FPV-дрон залітає у бліндаж і уражає сімох окупантів.
Атаку виконали оператори відомого підрозділу аеророзвідки та ударних дронів "Птахи Мадяра", які регулярно публікують відеодокази ефективного застосування безпілотників на фронті.
Такі удари по місцях зосередження живої сили ворога значно знижують його бойові можливості та вкотре підтверджують високу ефективність FPV-дронів як одного з ключових інструментів сучасної війни.
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