Росіяни тримають на своїх позиціях верблюда: "Че ты завис, Василий?". ВIДЕО
У мережі з’явилися відеокадри, на яких окупант фільмує на своїх позиціях верблюда на ім'я Васілій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, тварину залучають для транспортування вантажів у зоні бойових дій. Обставини та точне місце зйомки наразі не уточнюються.
Використання тварин для логістичних завдань свідчить про серйозні проблеми російської армії з технічним забезпеченням, зокрема через втрати транспорту внаслідок ударів українських дронів і артилерії.
Раніше неодноразово з’являлися повідомлення про застосування окупантами коней, віслюків та іншої тяглової сили для підвезення боєприпасів і пального на передові позиції.
Топ коментарі
+15 Чайка Київ
показати весь коментар29.12.2025 10:46 Відповісти Посилання
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+4 Андрей Я #582659
показати весь коментар29.12.2025 11:43 Відповісти Посилання
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