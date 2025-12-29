Росіяни тримають на своїх позиціях верблюда: "Че ты завис, Василий?". ВIДЕО

У мережі з’явилися відеокадри, на яких окупант фільмує на своїх позиціях верблюда на ім'я Васілій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, тварину залучають для транспортування вантажів у зоні бойових дій. Обставини та точне місце зйомки наразі не уточнюються.

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Використання тварин для логістичних завдань свідчить про серйозні проблеми російської армії з технічним забезпеченням, зокрема через втрати транспорту внаслідок ударів українських дронів і артилерії.

Раніше неодноразово з’являлися повідомлення про застосування окупантами коней, віслюків та іншої тяглової сили для підвезення боєприпасів і пального на передові позиції.

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