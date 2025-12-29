УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10121 відвідувач онлайн
Новини Відео Тварини у зоні бойових дій
6 720 15

Росіяни тримають на своїх позиціях верблюда: "Че ты завис, Василий?". ВIДЕО

У мережі з’явилися відеокадри, на яких окупант фільмує на своїх позиціях верблюда на ім'я Васілій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, тварину залучають для транспортування вантажів у зоні бойових дій. Обставини та точне місце зйомки наразі не уточнюються.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Використання тварин для логістичних завдань свідчить про серйозні проблеми російської армії з технічним забезпеченням, зокрема через втрати транспорту внаслідок ударів українських дронів і артилерії.

Раніше неодноразово з’являлися повідомлення про застосування окупантами коней, віслюків та іншої тяглової сили для підвезення боєприпасів і пального на передові позиції.

Дивіться: Кремлівські пропагандисти обґрунтовують використання коней в армії РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, безшумные". ВIДЕО

Дивіться також: Бійці затрофеїли першого російського "військово-транспортного" віслюка. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21513) тварини (513) логістика (190)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Бідна тварина, я про верблюда.
показати весь коментар
29.12.2025 10:46 Відповісти
+10
Васілій, тікай на сторону добра!
показати весь коментар
29.12.2025 10:47 Відповісти
+4
Де Грета?!
показати весь коментар
29.12.2025 11:43 Відповісти

Завантаження...

 
 