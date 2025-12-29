Россияне держат на своих позициях верблюда: "Че ты завис, Василий?". ВИДЕО

В сети появились видеокадры, на которых оккупант снимает на своих позициях верблюда по имени Василий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, животное привлекают для транспортировки грузов в зоне боевых действий. Обстоятельства и точное место съемки пока не уточняются.

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Использование животных для логистических задач свидетельствует о серьезных проблемах российской армии с техническим обеспечением, в частности - из-за потерь транспорта в результате ударов украинских дронов и артиллерии.

Ранее неоднократно появлялись сообщения о применении оккупантами лошадей, ослов и другой тягловой силы для подвоза боеприпасов и горючего на передовые позиции.

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