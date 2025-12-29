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Новости Видео Животные в зоне боевых действий
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Россияне держат на своих позициях верблюда: "Че ты завис, Василий?". ВИДЕО

В сети появились видеокадры, на которых оккупант снимает на своих позициях верблюда по имени Василий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, животное привлекают для транспортировки грузов в зоне боевых действий. Обстоятельства и точное место съемки пока не уточняются.

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Использование животных для логистических задач свидетельствует о серьезных проблемах российской армии с техническим обеспечением, в частности - из-за потерь транспорта в результате ударов украинских дронов и артиллерии.

Ранее неоднократно появлялись сообщения о применении оккупантами лошадей, ослов и другой тягловой силы для подвоза боеприпасов и горючего на передовые позиции.

Смотрите: Кремлевские пропагандисты обосновывают использование лошадей в армии РФ: "Слышат запах, не наступают на мины, бесшумные". ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы трофеировали первого российского "военно-транспортного" осла. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23293) животные (953) логистика (148)
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Топ комментарии
+15
Бідна тварина, я про верблюда.
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29.12.2025 10:46 Ответить
+10
Васілій, тікай на сторону добра!
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29.12.2025 10:47 Ответить
+4
Де Грета?!
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29.12.2025 11:43 Ответить

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