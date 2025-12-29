Один FPV-дрон уничтожил сразу семерых оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, демонстрирующее одну из самых результативных атак украинских дронов-камикадзе за последнее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как FPV-дрон залетает в блиндаж и поражает семерых оккупантов.

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Атаку выполнили операторы известного подразделения аэроразведки и ударных дронов "Птахи Мадяра", которые регулярно публикуют видеодоказательства эффективного применения беспилотников на фронте.

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Такие удары по местам сосредоточения живой силы врага значительно снижают его боевые возможности и в очередной раз подтверждают высокую эффективность FPV-дронов как одного из ключевых инструментов современной войны.

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