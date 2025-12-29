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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Один FPV-дрон уничтожил сразу семерых оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, демонстрирующее одну из самых результативных атак украинских дронов-камикадзе за последнее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как FPV-дрон залетает в блиндаж и поражает семерых оккупантов.

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Атаку выполнили операторы известного подразделения аэроразведки и ударных дронов "Птахи Мадяра", которые регулярно публикуют видеодоказательства эффективного применения беспилотников на фронте.

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Такие удары по местам сосредоточения живой силы врага значительно снижают его боевые возможности и в очередной раз подтверждают высокую эффективность FPV-дронов как одного из ключевых инструментов современной войны.

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Смотрите также: FPV-дрон 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожил двух оккупантов-"верблюдов", которые несли топливо на Покровском направлении. ВИДЕО

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армия РФ (23293) дроны (7579) 414 Птахи Мадяра (211)
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Топ комментарии
+27
Посміхніться, вас знімає камера FPV-дрона!
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29.12.2025 13:15 Ответить
+11
Фарш на пєльмєні для самок....
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29.12.2025 13:18 Ответить
+7
У московитів ******, один кінець! До пригожина, за гроші ****** і тютіної!!!
Смерть **********!!
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29.12.2025 13:20 Ответить

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