Один FPV-дрон уничтожил сразу семерых оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, демонстрирующее одну из самых результативных атак украинских дронов-камикадзе за последнее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как FPV-дрон залетает в блиндаж и поражает семерых оккупантов.
Атаку выполнили операторы известного подразделения аэроразведки и ударных дронов "Птахи Мадяра", которые регулярно публикуют видеодоказательства эффективного применения беспилотников на фронте.
Такие удары по местам сосредоточения живой силы врага значительно снижают его боевые возможности и в очередной раз подтверждают высокую эффективность FPV-дронов как одного из ключевых инструментов современной войны.
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