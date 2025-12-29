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Украинский дрон попал оккупанту в зад посреди дороги. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой оператор украинского беспилотника во время облета полосы ответственности подлетел к оккупанту сзади и попал в него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры сняты во время одного из боевых вылетов БПЛА, где тот попал рашисту прямо в зад и разорвал захватчика на куски посреди дороги.

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армия РФ (23293) уничтожение (10215) ВСУ (7954) дроны (7588)
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Топ комментарии
+10
Пряма в центр прінятія рєшеній...
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29.12.2025 20:11 Ответить
+6
ТАК ОСЬ ЯКИЙ ТИ "РОЗРИВ ПУКАНА" !!
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29.12.2025 20:11 Ответить
+4
Прокидаюсь уночі
Три карбованці в руці...
Лап за сраку -
Мокра срака...
Мабуть вимахав, собака...
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29.12.2025 20:08 Ответить

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