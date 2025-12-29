Украинский дрон попал оккупанту в зад посреди дороги. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой оператор украинского беспилотника во время облета полосы ответственности подлетел к оккупанту сзади и попал в него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры сняты во время одного из боевых вылетов БПЛА, где тот попал рашисту прямо в зад и разорвал захватчика на куски посреди дороги.

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Ранее сообщалось, что российский оккупант, заметив украинский дрон над своей позицией, пытался сбить его снежками.

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