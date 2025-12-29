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Украинский дрон попал оккупанту в зад посреди дороги. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой оператор украинского беспилотника во время облета полосы ответственности подлетел к оккупанту сзади и попал в него.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры сняты во время одного из боевых вылетов БПЛА, где тот попал рашисту прямо в зад и разорвал захватчика на куски посреди дороги.
- Ранее сообщалось, что российский оккупант, заметив украинский дрон над своей позицией, пытался сбить его снежками.
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