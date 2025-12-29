Бойцы 43-й ОМБр уничтожили вражеский НРК и ликвидировали 5 оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники во время патрулирования местности в своей зоне ответственности ликвидировали 5 оккупантов сбросами с дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 43-й отдельной механизированной бригады нанесли удары беспилотниками по месту дислокации врага, который пытался скрываться в рвах и лесополосах.

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Также на кадрах видно, как дронари разнесли в щепки вражеского наземного робота во время его движения к позициям Сил обороны.

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