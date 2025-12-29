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Рашист притворился мертвым в лесу, но был ликвидирован дронами 7-го корпуса ДШВ. ВИДЕО
Российский пехотинец был ликвидирован среди заснеженного леса Покровска бойцами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашист притворился мертвым, когда украинский FPV-дрон пролетал мимо него.
Однако, как только дрон приблизился, оккупант испугался и в надежде на успех попытался отбиться от БПЛА ногой, но его постигла неудача.
- Также сообщалось, что разведчики 93-й бригады ликвидировали рашиста, который спутал украинских бойцов со "своими".
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