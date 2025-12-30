Дрони SIGNUM ліквідували 7 рашистів серед лісосмуги на Лиманщині. ВIДЕО

Українські дронарі батальйону SIGNUM уразили техніку та особовий склад окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів бійці знищили квадроцикл та ліквідували 7 рашистів серед лісосмуги.

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Також один із військових РФ намагався сховатися у рові, але український дрон знайшов його та знищив.

Кадрами захисники поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Раніше повідомлялося, що бійці ППО 47-ї ОМБр дронами "Дикі шершні" відбили масовану атаку російських безпілотників на Сумщині: за 6 годин збито 22 цілі.

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