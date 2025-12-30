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Дроны SIGNUM ликвидировали 7 рашистов среди лесополосы на Лиманщине. ВИДЕО

Украинские операторы дронов батальона SIGNUM поразили технику и личный состав оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы уничтожили квадроцикл и ликвидировали 7 рашистов среди лесополосы.

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Также один из военных РФ пытался спрятаться в канаве, но украинский дрон нашел его и уничтожил.

Кадрами защитники поделились в своем официальном телеграм-канале.

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Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) Донецкая область (12606) дроны (7588) Силы беспилотных систем (562) Краматорский район (1324) Лиман (253)
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