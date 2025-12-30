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Дроны SIGNUM ликвидировали 7 рашистов среди лесополосы на Лиманщине. ВИДЕО
Украинские операторы дронов батальона SIGNUM поразили технику и личный состав оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы уничтожили квадроцикл и ликвидировали 7 рашистов среди лесополосы.
Также один из военных РФ пытался спрятаться в канаве, но украинский дрон нашел его и уничтожил.
Кадрами защитники поделились в своем официальном телеграм-канале.
- Ранее сообщалось, что бойцы ПВО 47-й ОМБр дронами "Дикие шершни" отбили массированную атаку российских беспилотников на Сумщине: за 6 часов сбито 22 цели.
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