Дроны SIGNUM ликвидировали 7 рашистов среди лесополосы на Лиманщине. ВИДЕО

Украинские операторы дронов батальона SIGNUM поразили технику и личный состав оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов бойцы уничтожили квадроцикл и ликвидировали 7 рашистов среди лесополосы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также один из военных РФ пытался спрятаться в канаве, но украинский дрон нашел его и уничтожил.

Кадрами защитники поделились в своем официальном телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБС нанесли удар по территории Донецкого аэропорта, где оккупанты складировали "Шахеды". ВИДЕО

Ранее сообщалось, что бойцы ПВО 47-й ОМБр дронами "Дикие шершни" отбили массированную атаку российских беспилотников на Сумщине: за 6 часов сбито 22 цели.

Смотрите также: Дроны 14-й бригады "Червона Калина" ликвидировали испуганного оккупанта в гараже на Донетчине. ВИДЕО