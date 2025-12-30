РУС
Бойцы ПВО 47-й ОМБр дронами "Дикие шершни" отразили массированную атаку российских беспилотников на Сумщине: за 6 часов сбито 22 цели. ВИДЕО

В Сумской области украинские силы противовоздушной обороны провели успешную спецоперацию, отразив массированную атаку российских беспилотников. Об этом сообщают военные 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по имеющейся информации, враг планировал масштабный удар дронами на Северо-Слобожанском направлении. Однако разведка 47 ОМБр заблаговременно раскрыла подготовку противника, что позволило силам ПВО заранее сконцентрировать необходимое количество перехватчиков и подготовиться к атаке.

В результате только один расчет подразделения "Sky Wars" ПВО "Магуры" за шесть часов боевой работы уничтожил 22 воздушные цели. Все вражеские дроны были перехвачены еще на подлете, что позволило предотвратить удары по позициям Сил обороны, технике и гражданской инфраструктуре.

Эффективные действия украинских пилотов-перехватчиков спасли жизни военных и сохранили боевые возможности подразделений на направлении. По оценкам военных, этот результат может стать новым рекордом Украины по количеству сбитых дронов одним расчетом за такой короткий промежуток времени.

Дякуєм Бійцм ППО 47-ї ОМБр дронами "Дикі шершні".

Дякуєм українським силам протиповітряної оборони .

Дякуєм українським пілотам-перехоплювачам.
30.12.2025 10:41 Ответить
РЕСПЕКТ ТА ПОВАГА КОЗАКИ !!!
30.12.2025 11:46 Ответить
 
 