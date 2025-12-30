Враг лжет об успехе в Сумской области. Н.п. Хотень был и остается под контролем ВСУ, - ГВ "Курск"

Российские оккупанты не оставляют тщетных попыток захватить больше украинской территории для создания мифической "буферной зоны". Бои продолжаются вблизи населенных пунктов Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино, Кондратовка в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на центр коммуникаций группировки войск "Курск".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россияне снова придумывают "успехи"

"Несмотря на голословные заявления россиян, силы группировки войск "Курск" дают достойный отпор врагу, не оставляя ему никаких шансов на успех. Успех у них наблюдается только на черных языках пропагандистов, которые выдают желаемое за действительное", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись возле Юнаковки в Сумской области и Свято-Покровского в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Обстановка в н.п. Хотень

УВ "Курск" подчеркивает: населенный пункт Хотень был, остается и в дальнейшем будет под контролем Вооруженных Сил Украины! Как бы оккупанты ни пытались убедить вас и, самое главное, самих себя в обратном!

"Поэтому обращаемся к местным жителям: не обращайте внимания на лживые вражеские нарративы, сохраняйте спокойствие и веру в ВСУ! Доверяйте только проверенным источникам информации сил обороны Украины!", - добавили в пресс-центре.

Читайте также: Силы обороны отбросили россиян возле Андреевки в Сумской области. Враг продвинулся вблизи Вольного Поля, Каменского и в Плавнях, - DeepState. КАРТЫ

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской общин в Сумской области, однако их попытки безрезультатны.