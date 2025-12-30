РУС
Новости
1 048 7

Враг лжет об успехе в Сумской области. Н.п. Хотень был и остается под контролем ВСУ, - ГВ "Курск"

Боевая обстановка в Сумской области

Российские оккупанты не оставляют тщетных попыток захватить больше украинской территории для создания мифической "буферной зоны". Бои продолжаются вблизи населенных пунктов Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино, Кондратовка в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на центр коммуникаций группировки войск "Курск".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россияне снова придумывают "успехи"

"Несмотря на голословные заявления россиян, силы группировки войск "Курск" дают достойный отпор врагу, не оставляя ему никаких шансов на успех. Успех у них наблюдается только на черных языках пропагандистов, которые выдают желаемое за действительное", - говорится в сообщении.

Обстановка в н.п. Хотень

УВ "Курск" подчеркивает: населенный пункт Хотень был, остается и в дальнейшем будет под контролем Вооруженных Сил Украины! Как бы оккупанты ни пытались убедить вас и, самое главное, самих себя в обратном!

"Поэтому обращаемся к местным жителям: не обращайте внимания на лживые вражеские нарративы, сохраняйте спокойствие и веру в ВСУ! Доверяйте только проверенным источникам информации сил обороны Украины!", - добавили в пресс-центре.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской общин в Сумской области, однако их попытки безрезультатны.

Автор: 

Сумская область (3933) Сумский район (501) Хотень (8) Андреевка (6) Юнаковка (20) Яблоновка (5) Кондратовка (14) Варачино (1)
Як що ми постійно даєм відсіч,то чому у сводках постійно з'являються нові назви населенням пунктів.А вчорашні тихо зникають зі сводках.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:39 Ответить
Говорили що в сумській області взагалі їх немає, то фейк
показать весь комментарий
30.12.2025 07:55 Ответить
Як тільки політруки зеленського починають потужно-незламно розповідати про те, що населений пункт залишається під контролем ЗСУ, це стовідсоткова ознака того, що в нього вже зайшли кацапи.
показать весь комментарий
30.12.2025 07:59 Ответить
Якщо Хотінь вже під москалями, то це звіздець! Бо від Андріївки, яку вони захопили ще 26-го грудня, до Хотіні, приблизно 6км.
Щодо н.п. Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кіндратівка. Якщо вірити мапам deepstatemap, то під контролем ЗСУ знаходиться лише Кіндратівка. Наші хлопці знаходяться вже за межами цих н.п., мабуть зайняли "більш вигідні позиції"... (
показать весь комментарий
30.12.2025 08:04 Ответить
До Хотині ім як до Києва рачки,я в Хотині. Кабами криють це так,а Хотинь вони не візьмуть
показать весь комментарий
30.12.2025 08:48 Ответить
А що це таке за "угрупування військ Курськ " на території Сумської області ,наші" стратєгі " ніяк від курської авантюри відійти не можуть ?
показать весь комментарий
30.12.2025 08:36 Ответить
якраз курськ і показав хто бреше - зелена падаль утилізувала там хлопців і далі лапшу вішає людям а ті як барани мекають.
показать весь комментарий
30.12.2025 08:54 Ответить
 
 