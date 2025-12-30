Враг лжет об успехе в Сумской области. Н.п. Хотень был и остается под контролем ВСУ, - ГВ "Курск"
Российские оккупанты не оставляют тщетных попыток захватить больше украинской территории для создания мифической "буферной зоны". Бои продолжаются вблизи населенных пунктов Юнаковка, Андреевка, Яблоновка, Варачино, Кондратовка в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на центр коммуникаций группировки войск "Курск".
Россияне снова придумывают "успехи"
"Несмотря на голословные заявления россиян, силы группировки войск "Курск" дают достойный отпор врагу, не оставляя ему никаких шансов на успех. Успех у них наблюдается только на черных языках пропагандистов, которые выдают желаемое за действительное", - говорится в сообщении.
Обстановка в н.п. Хотень
УВ "Курск" подчеркивает: населенный пункт Хотень был, остается и в дальнейшем будет под контролем Вооруженных Сил Украины! Как бы оккупанты ни пытались убедить вас и, самое главное, самих себя в обратном!
"Поэтому обращаемся к местным жителям: не обращайте внимания на лживые вражеские нарративы, сохраняйте спокойствие и веру в ВСУ! Доверяйте только проверенным источникам информации сил обороны Украины!", - добавили в пресс-центре.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются продвинуться в пределах Юнаковской и Хотинской общин в Сумской области, однако их попытки безрезультатны.
Щодо н.п. Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кіндратівка. Якщо вірити мапам deepstatemap, то під контролем ЗСУ знаходиться лише Кіндратівка. Наші хлопці знаходяться вже за межами цих н.п., мабуть зайняли "більш вигідні позиції"... (