Ворог бреше про успіх на Сумщині. Н.п. Хотінь був і залишається під контролем ЗСУ, - УВ "Курськ"
Російські окупанти не полишають марних спроб захопити більше української території задля створення міфічної "буферної зони". Бої тривають поблизу населених пунктів Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине, Кіндратівка на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на центр комунікацій угруповання військ "Курськ".
Росіяни знову вигадують "успіхи"
"Попри голослівні заяви росіян, сили угруповання військ "Курськ" дають гідну відсіч ворогу, не залишаючи йому жодних шансів на успіх. Успіх у них спостерігається лише на чорних язиках пропагандистів, які видають бажане за дійсне", - йдеться у повідомленні.
Обстановка в н.п. Хотінь
УВ "Курськ" наголошує: населений пункт Хотінь був, залишається й надалі буде під контролем Збройних Сил України! Хоч би як окупанти намагалися переконати вас і, найголовніше, самих себе у протилежному!
"Тож звертаємося до місцевих жителів: не зважайте на брехливі ворожі наративи, зберігайте спокій і віру в ЗСУ! Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації сил оборони України!", - додали в пресцентрі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються просунутися у межах Юнаківської та Хотінської громад на Сумщині, однак їхні спроби безрезультатні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль