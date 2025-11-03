РУС
Новости Бои на Сиверском направлении
Возле Северска ожидают масштабного наступления РФ: враг готовит группы к морозам, - 47 ОМБр "Магура"

Вблизи Севера ожидают масштабное наступление РФ зимой

Россия накапливает силы возле Северска и может перейти к штурму бронегруппами с наступлением холодов. Силы обороны активно минируют подступы и укрепляют позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира танкового батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Юрий Гулько.

"Я думаю, что когда начнутся холода, немного подмерзнут поля, почвы, то враг попытается атаковать с применением большого количества техники, бронегрупп. Поэтому нельзя утверждать, что будут только маленькие группы. Будут крупные штурмы с применением очень большого количества бронетехники. Нужно этого ожидать и готовиться", - отметил заместитель командира танкового батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Напомним, за прошедшие сутки защитники отразили многочисленные атаки РФ на Донбассе: 68 штурмов на Покровском направлении, 29 атак на Александровском и десятки обстрелов на других фронтах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почти три десятка вражеских БПЛА сбили за 10 дней операторы зенитных дронов подразделения "Sky Wars" из 47-й ОМБр "Магура". ВИДЕО

Донецкая область (11171) боевые действия (5079) 47 отдельная механизированная бригада (278) Бахмутский район (657) Северск (164)
А ви думали, чому броні мало?
Закінчилась? Ні, накопичують.
03.11.2025 12:08 Ответить
у нас є потужні рожеві фламінги ..гг
03.11.2025 12:09 Ответить
"..чекають...??!!" ...
03.11.2025 12:19 Ответить
В фуфломінгами, котрих клепають https://www.ukr.net/news/details/economics/113588291.html 7 штук на добу, вдарити по тим групам не варіант, правда?
03.11.2025 12:29 Ответить
В традиціях Зе-влади саджають клумби, катають асфальт, і списують сотні мільйонів на розвиток туризму? Як минулого року в Покровську.
03.11.2025 12:42 Ответить
Довго будуть чекати. Зараз зими такі що температура біля нуля крутиться.
03.11.2025 12:44 Ответить
росіяни майже сформували крила охоплення Сіверська - нашу піхоту відкинули, а своєю ще не наситили. Тож вони це зараз "сіряк". Коли вони наситять піхотою цей "сіряк" - доля Сіверська буде вирішена на 90%. Тож, вважаю, що основна задача сил оборони НЕ ДОПУСТИТИ насичення флангових проривів противника піхотою та змусити штурмувати Сіверськ в лоб. Це стосується будь-якого об'єкта оборони на фронті.
03.11.2025 12:57 Ответить
 
 