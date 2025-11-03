Возле Северска ожидают масштабного наступления РФ: враг готовит группы к морозам, - 47 ОМБр "Магура"
Россия накапливает силы возле Северска и может перейти к штурму бронегруппами с наступлением холодов. Силы обороны активно минируют подступы и укрепляют позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира танкового батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Юрий Гулько.
"Я думаю, что когда начнутся холода, немного подмерзнут поля, почвы, то враг попытается атаковать с применением большого количества техники, бронегрупп. Поэтому нельзя утверждать, что будут только маленькие группы. Будут крупные штурмы с применением очень большого количества бронетехники. Нужно этого ожидать и готовиться", - отметил заместитель командира танкового батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
Напомним, за прошедшие сутки защитники отразили многочисленные атаки РФ на Донбассе: 68 штурмов на Покровском направлении, 29 атак на Александровском и десятки обстрелов на других фронтах.
