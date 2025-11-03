УКР
Новини Бої на Північно-Слобожанському напрямку
На Північно-Слобожанському напрямку чекають масштабного наступу РФ: ворог готує групи до морозів, - 47 ОМБр "Маґура"

Поблизу Сіверська очікують масштабний наступ РФ взимку

Росія накопичує сили на Північно-Слобожанському напрямку та може перейти до штурмів бронегрупами з настанням холодів. Сили оборони активно мінують підступи та зміцнюють позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ефірі телемарафону  розповів заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Юрій Гулько.

"Я думаю, що коли почнуться холоди, трошки підмерзнуть поля, ґрунти, то ворог матиме спробу атакувати з застосуванням великої кількості техніки, бронегруп. Тому не можна стверджувати, що будуть тільки маленькі групи. Будуть великі штурми з застосуванням дуже великої кількості бронетехніки. Потрібно цього очікувати і готуватися", - зазначив заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Нагадаємо, за минулу добу оборонці відбили численні атаки РФ на Донбасі: 68 штурмів на Покровському напрямку, 29 атак на Олександрівському та десятки обстрілів на інших фронтах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже три десятки ворожих БПЛА збили за 10 днів оператори зенітних дронів підрозділу "Sky Wars" із 47-ї ОМБр "Маґура". ВIДЕО

бойові дії (4838) 47 окрема механізована бригада (281)
А ви думали, чому броні мало?
Закінчилась? Ні, накопичують.
03.11.2025 12:08 Відповісти
у нас є потужні рожеві фламінги ..гг
03.11.2025 12:09 Відповісти
"..чекають...??!!" ...
03.11.2025 12:19 Відповісти
В фуфломінгами, котрих клепають https://www.ukr.net/news/details/economics/113588291.html 7 штук на добу, вдарити по тим групам не варіант, правда?
03.11.2025 12:29 Відповісти
В традиціях Зе-влади саджають клумби, катають асфальт, і списують сотні мільйонів на розвиток туризму? Як минулого року в Покровську.
03.11.2025 12:42 Відповісти
Довго будуть чекати. Зараз зими такі що температура біля нуля крутиться.
03.11.2025 12:44 Відповісти
росіяни майже сформували крила охоплення Сіверська - нашу піхоту відкинули, а своєю ще не наситили. Тож вони це зараз "сіряк". Коли вони наситять піхотою цей "сіряк" - доля Сіверська буде вирішена на 90%. Тож, вважаю, що основна задача сил оборони НЕ ДОПУСТИТИ насичення флангових проривів противника піхотою та змусити штурмувати Сіверськ в лоб. Це стосується будь-якого об'єкта оборони на фронті.
03.11.2025 12:57 Відповісти
Зима в цьому районі без сильних морозів -3°, -5°, в кінці січні початок лютого можливо і промерзне земля але не для важкої техніки, тому хай русня думає що хоче, а ось головне щоб ЗСУ були готові для зустрічі піхотнох орди.
03.11.2025 12:58 Відповісти
 
 