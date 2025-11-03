На Північно-Слобожанському напрямку чекають масштабного наступу РФ: ворог готує групи до морозів, - 47 ОМБр "Маґура"
Росія накопичує сили на Північно-Слобожанському напрямку та може перейти до штурмів бронегрупами з настанням холодів. Сили оборони активно мінують підступи та зміцнюють позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Юрій Гулько.
"Я думаю, що коли почнуться холоди, трошки підмерзнуть поля, ґрунти, то ворог матиме спробу атакувати з застосуванням великої кількості техніки, бронегруп. Тому не можна стверджувати, що будуть тільки маленькі групи. Будуть великі штурми з застосуванням дуже великої кількості бронетехніки. Потрібно цього очікувати і готуватися", - зазначив заступник командира танкового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".
Нагадаємо, за минулу добу оборонці відбили численні атаки РФ на Донбасі: 68 штурмів на Покровському напрямку, 29 атак на Олександрівському та десятки обстрілів на інших фронтах.
