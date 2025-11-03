РУС
На фронте за сутки 162 боестолкновения. Больше всего атак на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

сводка Генштаба

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки защитники отразили многочисленные атаки РФ на Донбассе: 68 штурмов на Покровском направлении, 29 атак на Александровском и десятки обстрелов на других фронтах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных и 66 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4913 обстрелов, в том числе 45 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5481 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов:

  • Боровая, Циркуны Харьковской области;
  • Тернуватое, Солодкое, Зализнычное, Малокатериновка, Приморское Запорожской области;
  • Садовое Херсонской области.

Боевые действия

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и осуществил 179 артиллерийских обстрелов, в частности девять – из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Одрадное, а также в сторону Колодезного и Двуречанского.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр и Полтавка.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Червоный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лисовка, Зверово, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филия.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Александровском направлении противник вчера осуществил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районе населенного пункта Охотничье и в сторону Успеновки.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

Силы обороны остановили атаки врага на всех направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Автор: 

Генштаб ВС (7175) боевые действия (5079) Волчанск (453) Харьковская область (1805) Чугуевский район (248)
