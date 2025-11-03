На фронте за сутки 162 боестолкновения. Больше всего атак на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки защитники отразили многочисленные атаки РФ на Донбассе: 68 штурмов на Покровском направлении, 29 атак на Александровском и десятки обстрелов на других фронтах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных и 66 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4913 обстрелов, в том числе 45 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5481 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов:

Боровая, Циркуны Харьковской области;

Тернуватое, Солодкое, Зализнычное, Малокатериновка, Приморское Запорожской области;

Садовое Херсонской области.

Боевые действия

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили одну атаку россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и осуществил 179 артиллерийских обстрелов, в частности девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Одрадное, а также в сторону Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Червоный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лисовка, Зверово, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филия.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районе населенного пункта Охотничье и в сторону Успеновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

