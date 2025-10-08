Минус 7 укрытий: работа дронов 5-й штурмовой бригады на Краматорском направлении. ВИДЕО

Кадры уничтожения вражеских укрытий и личного состава оккупантов показала 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Краматорском направлении Силы обороны обнаружили блиндажи противника, куда направили свои ударные беспилотники.

В результате атаки было уничтожено семь укрытий войск РФ. Беспилотники Вооруженных Сил залетели прямо во вражеские блиндажи, результат - на видео.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ползал на коленях - и был ликвидирован: украинские снайперы ликвидировали оккупанта в Сумской области. ВИДЕО