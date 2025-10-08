РУС
Полз на коленях - и был ликвидирован: украинские снайперы ликвидировали оккупанта на Сумщине. ВИДЕО

На Сумском направлении украинская снайперская пара ночью уничтожила трех оккупантов, которые пытались спрятаться в домах и лесополосах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы использовали отечественный тепловизионный прицел Archer, который позволил обнаружить врага в темноте.

На кадрах видно, как после удара по дому, где прятались военные РФ, один оккупант выползает из горящего дома. Захватчик в тот же момент был ликвидирован прицельным выстрелом украинского снайпера.

армия РФ (20825) Сумская область (3755) уничтожение (8104) снайперы (493) ВСУ (6969) Сумский район (427)
