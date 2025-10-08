Полз на коленях - и был ликвидирован: украинские снайперы ликвидировали оккупанта на Сумщине. ВИДЕО
На Сумском направлении украинская снайперская пара ночью уничтожила трех оккупантов, которые пытались спрятаться в домах и лесополосах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы использовали отечественный тепловизионный прицел Archer, который позволил обнаружить врага в темноте.
На кадрах видно, как после удара по дому, где прятались военные РФ, один оккупант выползает из горящего дома. Захватчик в тот же момент был ликвидирован прицельным выстрелом украинского снайпера.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Johan Seeman
показать весь комментарий08.10.2025 22:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль