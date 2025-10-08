Полз на коленях - и был ликвидирован: украинские снайперы ликвидировали оккупанта на Сумщине. ВИДЕО

На Сумском направлении украинская снайперская пара ночью уничтожила трех оккупантов, которые пытались спрятаться в домах и лесополосах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы использовали отечественный тепловизионный прицел Archer, который позволил обнаружить врага в темноте.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На кадрах видно, как после удара по дому, где прятались военные РФ, один оккупант выползает из горящего дома. Захватчик в тот же момент был ликвидирован прицельным выстрелом украинского снайпера.

Смотрите также: Один загорелся, другому оторвало ногу: операторы 425-го полка "Скала" поразили оккупантов. ВИДЕО