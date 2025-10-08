РУС
Новости Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении
2 052 4

Один загорелся, другому оторвало ногу: операторы 425-го полка "Скала" уничтожили оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали группу оккупантов в Новоторецком на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов нанесли удар, когда противник скопился возле укрытия: один оккупант загорелся, другому оторвало ногу, еще двое были ликвидированы на месте.

Видео обнародовали в соцсетях.

Автор: 

армия РФ (20825) уничтожение (8104) Донецкая область (10936) дроны (5017) Покровский район (1060) Новоторецкое (8) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (19)
Красівоє (с)
показать весь комментарий
08.10.2025 20:24 Ответить
Купила Мама коника - а коник без ноги
Купив пуйло собі коника - а коник уже без ноги!
показать весь комментарий
08.10.2025 20:26 Ответить
От і вся ***** - ніхто вже нікуди не спішить
показать весь комментарий
08.10.2025 20:34 Ответить
Гарно пливуть! - Хто? - Он та група у смугастих купальниках.

Гарно лежать! - Хто? - Он та група п*дарів у смугастих броніках.
показать весь комментарий
08.10.2025 21:42 Ответить
 
 