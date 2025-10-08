Один загорелся, другому оторвало ногу: операторы 425-го полка "Скала" уничтожили оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали группу оккупантов в Новоторецком на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов нанесли удар, когда противник скопился возле укрытия: один оккупант загорелся, другому оторвало ногу, еще двое были ликвидированы на месте.
Видео обнародовали в соцсетях.
Купила Мама коника - а коник без ноги
Купив пуйло собі коника - а коник уже без ноги!
Гарно лежать! - Хто? - Он та група п*дарів у смугастих броніках.