Один загорелся, другому оторвало ногу: операторы 425-го полка "Скала" уничтожили оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали группу оккупантов в Новоторецком на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов нанесли удар, когда противник скопился возле укрытия: один оккупант загорелся, другому оторвало ногу, еще двое были ликвидированы на месте.

Видео обнародовали в соцсетях.

