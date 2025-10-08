УКР
Плазував на колінах - і був ліквідований: українські снайпери ліквідували окупанта на Сумщині. ВIДЕО

На Сумському напрямку українська снайперська пара вночі знищила трьох окупантів, які намагалися сховатися в будинках та лісосмугах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці використовували вітчизняний тепловізійний приціл Archer, який дозволив виявити ворога в темряві.

На кадрах видно, як після удару по будинку, де ховалися військові РФ, один окупант виповзає з палаючого будинку. Загарбник тієї ж миті був ліквідований прицільним пострілом українського снайпера.

