Плазував на колінах - і був ліквідований: українські снайпери ліквідували окупанта на Сумщині. ВIДЕО
На Сумському напрямку українська снайперська пара вночі знищила трьох окупантів, які намагалися сховатися в будинках та лісосмугах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці використовували вітчизняний тепловізійний приціл Archer, який дозволив виявити ворога в темряві.
На кадрах видно, як після удару по будинку, де ховалися військові РФ, один окупант виповзає з палаючого будинку. Загарбник тієї ж миті був ліквідований прицільним пострілом українського снайпера.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Johan Seeman
показати весь коментар08.10.2025 22:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль