Один загорівся, іншому відірвало ногу: оператори 425-го полку "Скеля" уразили окупантів. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували групу окупантів у Новоторецькому на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів завдали удару, коли противник скупчився біля укриття: один окупант загорівся, іншому відірвало ногу, ще двоє були ліквідовані на місці.

Відео оприлюднили у соцмережах.

армія рф (18982) знищення (8424) Донецька область (9762) дрони (5947) Покровський район (1072) Новоторецьке (8) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (19)
Красівоє (с)
08.10.2025 20:24 Відповісти
Купила Мама коника - а коник без ноги
Купив пуйло собі коника - а коник уже без ноги!
08.10.2025 20:26 Відповісти
От і вся ***** - ніхто вже нікуди не спішить
08.10.2025 20:34 Відповісти
Гарно пливуть! - Хто? - Он та група у смугастих купальниках.

Гарно лежать! - Хто? - Он та група п*дарів у смугастих броніках.
08.10.2025 21:42 Відповісти
 
 