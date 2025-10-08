Один загорівся, іншому відірвало ногу: оператори 425-го полку "Скеля" уразили окупантів. ВIДЕО
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували групу окупантів у Новоторецькому на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів завдали удару, коли противник скупчився біля укриття: один окупант загорівся, іншому відірвало ногу, ще двоє були ліквідовані на місці.
Відео оприлюднили у соцмережах.
Купила Мама коника - а коник без ноги
Купив пуйло собі коника - а коник уже без ноги!
Гарно лежать! - Хто? - Он та група п*дарів у смугастих броніках.