Мінус 7 укриттів: робота дронів 5-ї штурмової бригади на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Кадри знищення ворожих укриттів та особового складу окупантів показала 5‑та окрема штурмова Київська бригада.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Краматорському напрямку Сили оборони виявили бліндажі противника, куди скерували свої ударні безпілотники.

В результаті атаки було знищено сім укриттів військ РФ. Безпілотники Збройних Сил залетіли прямо у ворожі бліндажі, результат - на відео.

