Мінус 7 укриттів: робота дронів 5-ї штурмової бригади на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Кадри знищення ворожих укриттів та особового складу окупантів показала 5‑та окрема штурмова Київська бригада.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Краматорському напрямку Сили оборони виявили бліндажі противника, куди скерували свої ударні безпілотники.
В результаті атаки було знищено сім укриттів військ РФ. Безпілотники Збройних Сил залетіли прямо у ворожі бліндажі, результат - на відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли вони встигли такі бліндажі відбудувати і ізх таким перекриттям?
Чи то наші "бувші"?