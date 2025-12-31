"Сталевий кордон" разнес позиции врага на Курском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Сталевий кордон" отработали по вражеским позициям оккупантов на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удар из пушки М101 и попали прямо в место дислокации рашистов.

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"М101 называют "снайперской" пушкой 105-го калибра, ведь каждый выстрел попадает прямо в цель", - добавляют бойцы в комментариях под видео.

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